Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Asayiş Şubede
1 saat önce
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHAUkrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı.
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İstanbul
DHA Ukrayna
'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik
'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe
'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Zanlının Asayiş Şubeye getirilişi
- Polis
eşliğinde içeri girmesi
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:10 Kaynak: DHA
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