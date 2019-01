Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Yakalandı (Geniş Haber)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR-Hüseyin COŞKUN-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA Ukrayna 'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik 'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. sağlık kontrolünden geçirilirken görüntülendi.Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta Ukrayna'dan Türkiye 'ye geldiği İnterpol Daire Başkanlığı'na bildirilmişti. Ekipler Pendik İlçesi Kurtköy Mahallesi'nde bulunan zanlının evini kontrol etti ancak burada olmadığı belirlendi.MEZARLIKTA YAKALANDIAncak S.Y. isimli arkadaşının yanında olduğunu tespit edilince S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. S.Y. ifadesinde 'şüpheli ile sabah birlikte olduklarını nerede olduğunu bilmediğini, kendisine Kurtköy Mezarlığı'na gidebileceğini söylediğini' belirtti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Hüsnü Can Ç.'yi Pendik Kurtköy mezarlığında yakaladı. Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.ZANLI GAYRETTEPE'DEKİ ASAYİŞ ŞUBEDEHüsnü Can Ç.'nin intihar etmeyi planladığı ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., sağlık kontrolünün ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe 'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.Görüntü Dökümü:-------------Zanlının sağlık kontrolünden geçirilmesi-Mezarlığın görüntüleri-Zanlının emniyetten çıkarılışı-Zanlı'nın Gayrettepe asayiş şubeye girişi-Genel ve detaylar