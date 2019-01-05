Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Asayiş Şubede

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Asayiş Şubede

54 dakika önce

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHAUkrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA

Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:33 Kaynak: DHA

İstanbul, Ukrayna, Güncel
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