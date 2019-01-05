Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Yakalandı (Geniş Haber)

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Yakalandı (Geniş Haber)

54 dakika önce

UKRAYNA'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı.

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Yakalandı (Geniş Haber), System.String[]
UKRAYNA'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. sağlık kontrolünden geçirilirken görüntülendi.

Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiği İnterpol Daire Başkanlığı'na bildirilmişti. Ekipler Pendik İlçesi Kurtköy Mahallesi'nde bulunan zanlının evini kontrol etti ancak burada olmadığı belirlendi. 

MEZARLIKTA YAKALANDI 

Ancak S.Y. isimli arkadaşının yanında olduğunu tespit edilince S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. S.Y. ifadesinde 'şüpheli ile sabah birlikte olduklarını nerede olduğunu bilmediğini, kendisine Kurtköy Mezarlığı'na gidebileceğini söylediğini' belirtti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Hüsnü Can Ç.'yi Pendik Kurtköy mezarlığında yakaladı. Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. 

ZANLI GAYRETTEPE'DEKİ ASAYİŞ ŞUBEDE

Hüsnü Can Ç.'nin intihar etmeyi planladığı ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., sağlık kontrolünün ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:34 Kaynak: DHA

Pendik, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçilerden Acı Haber: 2 Ölü, 4 Yaralı Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 22:28:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Yakalandı (Geniş Haber)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]