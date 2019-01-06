Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi (1)

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi (1)

56 dakika önce

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/ İstanbul DHAUkrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi (1), System.String[]
Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/ İstanbul DHA

Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Görüntü dökümü:

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-Zanlının çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:57 Kaynak: DHA

Pendik, Ukrayna, Güncel
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