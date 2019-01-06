Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi (1)
56 dakika önce
Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/ İstanbul DHAUkrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/ İstanbul
DHA Ukrayna
'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik
'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Zanlının çıkarılması
- Polis
aracına bindirilmesi
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:57 Kaynak: DHA
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