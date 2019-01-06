Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Adliyeye Getirildi

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Adliyeye Getirildi

17 dakika önce

Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL-Doğanay YAVUZ/ İstanbul DHAUkrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından saat 13.

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Adliyeye Getirildi, System.String[]
Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL-Doğanay YAVUZ/ İstanbul DHA

Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından saat 13.15'te Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. 

Görüntü dökümü:

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-Zanlının getirilmesi

- Polis aracından çıkarılması

-Adliyeye sokulması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:27 Kaynak: DHA

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