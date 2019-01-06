Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Adliyeye Getirildi
17 dakika önce
Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL-Doğanay YAVUZ/ İstanbul DHAUkrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından saat 13.
Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL-Doğanay YAVUZ/ İstanbul
DHA Ukrayna
'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik
'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından saat 13.15'te Kartal
'daki Anadolu Adliyesi
'ne getirildi.
Görüntü dökümü:
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-Zanlının getirilmesi
- Polis
aracından çıkarılması
-Adliyeye sokulması
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:27 Kaynak: DHA
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