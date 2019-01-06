Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlıya Tutuklama Talebi

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlıya Tutuklama Talebi

1 saat önce

Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL-Doğanay YAVUZ/ İstanbul DHAUkrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından saat 13.

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlıya Tutuklama Talebi, System.String[]
Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL-Doğanay YAVUZ/ İstanbul DHA

Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından saat 13.15'te Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından zanlı 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

------------------

-Zanlının getirilmesi

- Polis aracından çıkarılması

-Adliyeye sokulması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:50 Kaynak: DHA

Pendik, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katleden Caninin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı Tartıştığı İş Arkadaşını Öldüren Kadın, Adliyeye Gülerek Girdi

16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Genç Kız Kayboldu 164 bin 173 Kişi Ad Soyad Değişikliği Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 16:59:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlıya Tutuklama Talebi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]