Ukrayna'da Öldürülen Zeynep, Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)

UKRAYNA'nın Harkov kentinde Hüsnü Can Çökmez tarafından ev arkadaşı Buket Yıldız ile birlikte öldürülen tıp öğrencisi Zeynep Hüsünbeyi (22), İzmir'in Karabağlar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

UKRAYNA'nın Harkov kentinde Hüsnü Can Çökmez tarafından ev arkadaşı Buket Yıldız ile birlikte öldürülen tıp öğrencisi Zeynep Hüsünbeyi (22), İzmir'in Karabağlar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın annesi Nalan Hüsünbeyi, cenazede güçlükle ayakta durabildi.



Tıp eğitimi aldığı Ukrayna'nın Harkov kentinde, yılbaşı gecesi Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen iki genç kızdan Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından perşembe akşamı İzmir'e getirildi. Ölümü büyük üzüntü yaratan Zeynep Hüsünbeyi için bugün öğlende, evlerinin bulunduğu Yeşilyurt semtindeki Kavaklıdere Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye annesi Nalan ile babası Yurdal Hüsünbeyi ve amcası Mete Hüsünbeyi, Karabağlar Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Selvitopu, Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş, yakınları ve genç kızın arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Genç kızın arkadaşları, akrabaları ve komşuları tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne Nalan Hüsünbeyi ise yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Sahip olduğu tek çocuğunu kaybetmenin acısını yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan baba Yurdal Hüsünbeyi de taziyeleri kabul etti.



Öldürülen Zeynep Hüsünbeyi, kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İzmir

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