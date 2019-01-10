Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Zeynep'in Cenazesi Baba Ocağına Getirildi

Ukrayna'da Öldürülen Zeynep'in Cenazesi Baba Ocağına Getirildi

1 saat önce

Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi baba ocağına getirildi Acılı baba: "Canımızı kaybettik" Zeynep Hüseyinbeyi, son yolculuğuna Cumartesi günü uğurlanacakİZMİR - Ukrayna'nın Harkov kentinde arkadaşı Buket Yıldız ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Zeynep Hüsünbeyi'nin...

Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi baba ocağına getirildi
Acılı baba: "Canımızı kaybettik"
Zeynep Hüseyinbeyi, son yolculuğuna Cumartesi günü uğurlanacak

İZMİR - Ukrayna'nın Harkov kentinde arkadaşı Buket Yıldız ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi, İzmir'deki baba evine getirildi.
Ukrayna'da tıp öğrencisi iki Türk kızı Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi (22), bir hafta önce yaşadıkları evde öldürülmüştü. Hüsnü Can Ç., Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, genç kızların cenazeleri bugün Türk Hava Yollarının Kharkiv uçağıyla İstanbul'a getirildi. Ukrayna'ya cenazeleri almaya giden Buket Yıldız'ın anne ve babası Canan Yıldız, Hikmet Levent Yıldız, teyzesi Şevval Tekin ile Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi de aynı uçakla Türkiye'ye geldi. Buket Yıldız'ın cenazesi, Atatürk Havalimanından memleketi Hatay'a gönderilirken, Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi ise akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanına getirildi.
"Hiç kimse öldürülmesin"
Cenazeyle birlikte İzmir'e gelen Zeynep'in babası Yurdal Hüsünbeyi, acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Acılı baba, "İnsanlar öldürülsün istemiyorum. Canımızı kaybettik. Kızım oraya gitmekten mutluydu. Buraya şükür getirebildim diyorum. Kızımı getirmemde yardımcı olan hükümetimize ve kurumlara çok teşekkür ederim" dedi.
Genç kızın amcası Mete Hüsünbeyi ise, "Zeynep'e bu yaşına kadar yaşattığı güzelliklerden dolayı teşekkür ederiz. Acımız çok derin ama gururumuz da bir o kadar büyük. Olayın yaşandığı gün de sınavı olduğu için eğlenmeye değil de ders çalışmaya gitmiş. Buket'in ailesine de başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumartesi günü defnedilecek
Cenazesi baba ocağına getirilen Zeynep Hüsünbeyi'nin cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Cenazenin İzmir'in Karabağlar semtinde bulunan Kavaklıpınar Camii'nde öğle namazına müteakip kaldırılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:56 Kaynak: İHA

Ukrayna, Genel
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