Ukrayna'da olumsuz hava şartları hayatı felç etti - Son Dakika

Ukrayna'da olumsuz hava şartları hayatı felç etti

28.01.2021 19:56

Ukrayna genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, birçok bölgede hayatı durma noktasına getirdi.

Ukrayna genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, birçok bölgede hayatı durma noktasına getirdi.

Ukrayna, yoğun kar yağışı ve sert hava koşulları ile mücadele ediyor. Ülkede sabah saatlerinden itibaren devam eden yoğun kar yağışı, birçok bölgede ulaşımı durma noktasına getirirken, birçok bölgede kara hazırlıksız yakalanan sürücüler nedeni ile trafik kazaları meydandan kaçamadı.

Kar yağışından en çok etkilenen şehirlerden biri olan Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da ise, 50'ye yakın trafik kazası yaşanırken, şehirde yaklaşık 500'e yakın ağaç yayaların, evlerin ve araçların üzerine devrildi. Odessa'yı diğer şehirlere bağlayan şehirlerarası yollar yoğun kar yağışı nedeni ile kapanırken, çevreyolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı yerleşim bölgelerinde ise elektrik kesintileri yaşandı.

(İHA)

Ukrayna'da olumsuz hava şartları hayatı felç etti
Ukrayna'da olumsuz hava şartları hayatı felç etti
Ukrayna'da olumsuz hava şartları hayatı felç etti
Ukrayna'da olumsuz hava şartları hayatı felç etti

Ukrayna, Odessa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da olumsuz hava şartları hayatı felç etti - Son Dakika


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