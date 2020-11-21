Ukrayna'da "Onur ve Özgürlük Günü" kutlandı - Son Dakika

Ukrayna'da "Onur ve Özgürlük Günü" kutlamaları gerçekleşti.

Kutlamalar kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy adına, 2013'te başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için yapılan anıta çiçek bırakıldı.

Zelenskiy, devlet başkanlığı internet sayfasından yaptığı açıklamada, 29 senelik bağımsızlık süresince ülkesinin pek çok reform gerçekleştirdiğini belirtti.

Ukraynalıların demokratik değerleri ve insan haklarını koruduğunu hatırlatan Zelenskiy, özgürlüğe önem veren bir halkın yenilmez olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, özgürlük için savaşmış olan Ukraynalıların tecrübelerini sadece anmak değil, bu tecrübelerden dersler çıkarmak gerektiğini kaydetti.

Onur ve Özgürlük Günü

Ukrayna'da 21 Kasım, 2014'ten bu yana Onur ve Özgürlük Günü olarak kutlanıyor.

AB yanlıları, 21 Kasım 2013'te dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç yönetiminin Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması görüşmelerini askıya alması üzerine, Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda protesto gösterileri başlatmıştı.

Gösterilerin büyümesiyle, Yanukoviç ülkeden kaçmış ve Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakına kadar varan olaylar yaşanmıştı.