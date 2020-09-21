Ukrayna'da orman yangını - Son Dakika

Ukrayna'da orman yangını
Ukrayna'nın Herson kenti yakınlarında çıkan orman yangın çıktı.
Ukrayna'nın Herson kenti yakınlarında çıkan orman yangın çıktı. Yangına müdahalede çok sayıda itfaiye ekibi yer alırken, havadan da müdahale edildi.
Ukrayna'nın Herson kenti yakınlarında çıkan orman yangını çıktı. Yerel medya, yangının 10 bin metrekare alana yayıldığını, 104 itfaiye personeli ve 32 itfaiye aracının yangına müdahale ettiğini duyurdu. Öte yandan, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin de yangına müdahale için kullanıldığı aktarıldı.
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