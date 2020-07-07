Ukrayna'da orman yangını: 6 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Ukrayna'da orman yangını: 6 ölü, 9 yaralı

Sonat Kerem/ Kiev, (DHA) ? Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk şehrinde çıkan orman yangınında 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Lugansk iline bağlı Novoaydar kırsalında dün yerel saatle 13.00 civarında çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Son belirlemelere göre yangın nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Ayrıca 110 ev hasar gördü.

ZELENSKİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yangının bir an önce söndürülmesi için İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksey Danilov, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Devlet Olağanüstü Haller Servisi Başkanı Mikola Çeçotkin ile olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

ORDUDAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

120 hektarlık alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin de destek verdiği bildirildi. 386 personel, 90 itfaiye aracı ve 2 uçakla yangına müdahale edildiği ifade edildi.