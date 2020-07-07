Ukrayna?da orman yangını: 6 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Ukrayna?da orman yangını: 6 ölü, 9 yaralı

? Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk şehrinde çıkan orman yangınında 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

? Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk şehrinde çıkan orman yangınında 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Lugansk iline bağlı Novoaydar kırsalında dün yerel saatle 13.00 civarında çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Son belirlemelere göre yangın nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Ayrıca 110 ev hasar gördü.

ZELENSKİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yangının bir an önce söndürülmesi için İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksey Danilov, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Devlet Olağanüstü Haller Servisi Başkanı Mikola Çeçotkin ile olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

ORDUDAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

120 hektarlık alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin de destek verdiği bildirildi. 386 personel, 90 itfaiye aracı ve 2 uçakla yangına müdahale edildiği ifade edildi.


- Kiev
Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 23:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna?da orman yangını: 6 ölü, 9 yaralı - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

15:40 78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi 14:28 Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 11:33 Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:16 15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
23:49
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
21:59
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
20:22
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
17:38
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
16:38
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 00:06:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna?da orman yangını: 6 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]