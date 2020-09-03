Ukrayna'da orman yangını bir köyü yok etti
Ukrayna'da orman yangını bir köyü yok etti Ukrayna'nın Harkov kenti yakınlarında çıkan orman yangını bir köyü tamamen yok etti.
Ukrayna'da orman yangını bir köyü yok etti
Ukrayna'nın Harkov kenti yakınlarında çıkan orman yangını bir köyü tamamen yok etti. Bölgede iki köyde yangınların devam ettiği açıklandı.
Ukrayna'nın Harkov kenti yakınlarındaki Dvurechansky ormanında çıkan yangında bir köyün tamamen yok olduğu duyuruldu. Ormanda üç ayrı yangının devam ettiği, birinin kontrol altına alındığı ifade edilirken; bir köyün tamamen yok olduğu, iki köyde de yangının devam ettiği aktarıldı.
Yangına havadan da müdahalelerin sürdüğü aktarıldı.
- Ukrayna
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca'nın "sorunlu" dediği 6 kentin yoğunluk haritaları alarm veriyor Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Rusya'nın atış eğitimleri için iki ayrı NAVTEX yayınladı Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Sağlık sorunları bulunan Diego Maradona, doktorları dinlemeyip antrenmana çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Kayserispor, İngiliz yıldız Aaron Lennon'ı kadrosuna kattı Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Bilim Kurulu, Süper Lig'de ilk yarının seyircisiz olmasını önerdi Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı Yukatel Denizlispor, Sırp yıldız Neven Subotic ile anlaşmaya vardı Ailesinden 7 kişiyi koronavirüs yüzünden kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı Ünlü oyuncu Seray Kaya, "vertigo" hastalığına yakalandı