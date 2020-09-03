Ukrayna'da orman yangını bir köyü yok etti

Ukrayna'nın Harkov kenti yakınlarında çıkan orman yangını bir köyü tamamen yok etti. Bölgede iki köyde yangınların devam ettiği açıklandı.

Ukrayna'nın Harkov kenti yakınlarındaki Dvurechansky ormanında çıkan yangında bir köyün tamamen yok olduğu duyuruldu. Ormanda üç ayrı yangının devam ettiği, birinin kontrol altına alındığı ifade edilirken; bir köyün tamamen yok olduğu, iki köyde de yangının devam ettiği aktarıldı.

Yangına havadan da müdahalelerin sürdüğü aktarıldı.

- Ukrayna