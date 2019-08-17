Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü
1 saat önce
Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir otelde meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna
'nın Odessa kentindeki bir otelde meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:52
İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2) Ukrayna'da otel yangını: 8 ölü, 10 yaralı CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Gökçeada da maden sahası ihalesine çıkarıldı Genç oyuncu Furkan Göksel, 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı