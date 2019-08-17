Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü
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Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü

1 saat önce

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir otelde meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü, System.String[]
Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir otelde meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:52 
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