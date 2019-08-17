Ukrayna'da otelde yangın: Ölü sayısı dokuza yükseldi, 10 kişi yaralandı
9 dakika önce
Ukrayna'da otelde yangın: Ölü sayısı dokuza yükseldi, 10 kişi yaralandı
Ukrayna
'nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı dokuza yükseldi.
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Odessa'da bulunan "Tokio Star
" otelinde çıkan yangında ilk olarak 8 olarak açıklanan ölü sayısı 9 kişi olarak düzeltildi. Olayda 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:18
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