Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da otelde yangın: Ölü sayısı dokuza yükseldi, 10 kişi yaralandı
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Ukrayna'da otelde yangın: Ölü sayısı dokuza yükseldi, 10 kişi yaralandı

9 dakika önce

Ukrayna'da otelde yangın: Ölü sayısı dokuza yükseldi, 10 kişi yaralandı

Ukrayna'da otelde yangın: Ölü sayısı dokuza yükseldi, 10 kişi yaralandı, System.String[]
Ukrayna'nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı dokuza yükseldi.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Odessa'da bulunan "Tokio Star" otelinde çıkan yangında ilk olarak 8 olarak açıklanan ölü sayısı 9 kişi olarak düzeltildi. Olayda 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:18 
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