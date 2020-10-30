Ukrayna'da otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobil yayaların arasına daldı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda kaldırımda hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybederek önce yayaların arasına daldı, sonra da yola çıkarak trafikte bekleyen araçlara çarptı. Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. 66 yaşındaki sürücü, kaza sırasında kendisini kötü hissettiğini ve direksiyon kontrolünü kaybettiğini söyledi. Sürücünün olay anında alkolsüz olduğu belirlendi.