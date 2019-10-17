Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da oturumlara katılmayan milletvekillerine maaş ödenmeyecek
Son Dakika Dünya Ukrayna'da oturumlara katılmayan milletvekillerine maaş ödenmeyecek

Ukrayna'da oturumlara katılmayan milletvekillerine maaş ödenmeyecek

1 saat önce

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığı Ukrayna'da, şimdi de mazeretsiz parlamento oturumuna katılmayan vekillerin maaşlarının ödenmemesi kararlaştırıldı.

Ukrayna'da oturumlara katılmayan milletvekillerine maaş ödenmeyecek, System.String[]

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığı Ukrayna'da, şimdi de mazeretsiz parlamento oturumuna katılmayan vekillerin maaşlarının ödenmemesi kararlaştırıldı.

Ukrayna Parlamentosu'nda, önemli bir mazereti olmadan parlamento oturumlarına katılmayan milletvekillerinin maaşlarının ödenmemesini öngören yasa tasarısı kabul edildi. Yeni yasa, bir ay içinde önemli bir mazeret sunmadan parlamento oturumlarının 3'te 1'ine, üyesi oldukları parlamento komitesinin toplantılarının da yüzde 50'sine katılmayan milletvekillerinin, ulaşım, konaklama, iletişim ve kırtasiye gibi masrafları için sağlanan ödeneklerinde kesintiye gidilmesini öngörüyor.

Ukrayna milletvekilleri, önemli bir mazeretleri olmadan oturumların yüzde 70'ine katılmamaları halinde ise o ayki maaşlarının tamamından mahrum kalacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamento Grup Başkanı David Arahamiya, oturumlara katılmayan milletvekillerinin maaşlarının kamu bütçesine aktarılacağını söyledi.

Ukrayna'da bugün milletvekili maaşı 30 bin grivna (7 bin TL) civarında. Ukrayna Parlamentosu, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını geçen ay kabul etmişti.


Parlamento, Ukrayna, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:42 Kaynak: DHA
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