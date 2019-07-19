Ukrayna’da pazar günü erken genel seçim yapılacak
2 saat önce
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kararıyla parlamentonun feshedilmesi üzerine pazar günü milletvekili seçimleri için halk sandık başına gidecek.
Ukrayna
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kararıyla parlamentonun feshedilmesi üzerine pazar günü milletvekili seçimleri için halk sandık başına gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:52
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