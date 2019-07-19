Son Dakika Haberleri: Ukrayna’da pazar günü erken genel seçim yapılacak
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Ukrayna’da pazar günü erken genel seçim yapılacak

2 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kararıyla parlamentonun feshedilmesi üzerine pazar günü milletvekili seçimleri için halk sandık başına gidecek.

Ukrayna’da pazar günü erken genel seçim yapılacak, System.String[]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kararıyla parlamentonun feshedilmesi üzerine pazar günü milletvekili seçimleri için halk sandık başına gidecek.
Milletvekili, Ukrayna, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:52 
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