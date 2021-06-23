Ukrayna'da plajda toprak kayması yaşandı - Son Dakika

Ukrayna'nın sahil kenti Odessa'daki bir plajda şiddetli yağışların tetiklediği toprak kayması paniğe yol açtı.

Ukrayna'nın ünlü sahil kenti Odessa'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Sabaha karşı kente bağlı Lebedevka kasabası yakınındaki plajda yaşanan toprak kayması, bölgede tatil yapan çok sayıda kişinin paniğe kapılmasına neden oldu. Bölgeye 30 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler etraftaki 70'e yakın kişiyi kurtararak, toprak altında kalan olup olmadığını tespit etmek için çalışmalara başladı. Kazı çalışmaları sonucu bazı kişisel eşyalar toprağın altından çıkarıldı ancak ölen ya da yaralanan kişi sayısına ilişkin bilgi henüz netlik kazanmadı.

Güvenlik önlemleri nedeniyle bölgeye şimdilik kimse alınmazken, ekiplerin çalışmaları ise devam ediyor. - KİEV