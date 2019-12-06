Son Dakika › Güncel › Ukrayna'da polis, aranan DEAŞ üyesini yakaladı - Son Dakika
Ukrayna'da polis, aranan DEAŞ üyesini yakaladı
6 saat önce
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de polis, İnterpol'ün aradığı terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişiyi yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:04 Kaynak: AA
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de polis, İnterpol'ün aradığı terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişiyi yakaladı.
Kiev Bölge Polis Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kiev bölgesinde bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Kırgızistan ve Tacikistan vatandaşlarının da bulunduğu 4 kişi ele geçirildi.
Gözaltına alınanlardan birinin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu ve 12 yıl hapse mahkum edildiği tespit edildi.
Polis, operasyonun yapıldığı evde patlayıcı madde ve silah buldu.
Hindistan'da veterinere tecavüz eden zanlılar, firar ederken öldürüldü Cami musluklarını çalan şüpheli güvenlik kamerasına takıldıktan sonra yakalandı Sağlık görevlisinin bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kameralara yansıdı 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı