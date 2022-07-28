Böylece, Polonya vatandaşları 18 ay boyunca Ukrayna'da yasal olarak bulunabilecek, çalışabilecek, iş yapabilecek ve eğitim alabilecek.

Kaynak: AA

Polonya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna'da Polonya vatandaşlarına 'özel yasal statü' verildi - Son Dakika

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