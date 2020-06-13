Ukrayna'da porno stüdyolarına şafak vakti operasyon! - Son Dakika

Ukrayna'da porno stüdyolarına şafak vakti operasyon!

Ukrayna'nın Nikolayev kentinde polis, porno stüdyolarına düzenlediği baskında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Ukrayna'da porno stüdyolarına şafak vakti operasyon!, System.String[]
Ukrayna'nın Nikolayev kentinde polis, porno stüdyolarına düzenlediği baskında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Stüdyonun onlarca genç kadını çalıştırdığı ve ayda 935 bin dolar gelir elde ettiği ifade edildi.

Ukrayna'nın Nikolayev kentinde polis, porno stüdyolarına şafak vakti operasyon düzenledi.  Nikolayev Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir porno şebekesine ait üç ayrı film stüdyosunda 70 kadar genç kız çalıştırdığı ve ayda 2,5 milyon grivna (yaklaşık 935 bin dolar) gelir elde ettiği belirtildi. İhbar üzerine şafak vakti operasyon düzenleyen polis, porno şebekesine ait bir çok kişiyi gözaltına aldı.

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Şebekenin çalıştıracağı kızları internette iş arayan ve özgeçmişini yayımlayan kızlardan seçtiği, söz konusu kişilere ulaşarak, önce firmada yöneticilik görevi teklif ettiği, bir süre sonra da genç kızları porno stüdyolarına götürdükleri belirtildi.  Porno şebekesinin ağlarına düşürdükleri genç kızlara yüksek maaş karşılığında yabancılara yönelik porno yayınlarda oynamayı teklif ettiği belirtildi.

- Kıev

Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da porno stüdyolarına şafak vakti operasyon! - Son Dakika Dünya

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