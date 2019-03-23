Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Poroşenko'ya 'Yolsuzluk' Protestosu

Ukrayna'da Poroşenko'ya 'Yolsuzluk' Protestosu

7 dakika önce

Ukrayna'da aşırı sağcılar, devlet başkanlığı seçimlerine bir hafta kala iktidar karşıtı gösterilerini sürdürdü.

Ukrayna'da Poroşenko'ya 'Yolsuzluk' Protestosu, System.String[]
Ukrayna'da aşırı sağcılar, devlet başkanlığı seçimlerine bir hafta kala iktidar karşıtı gösterilerini sürdürdü. 

 

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 'Ulusal Kolordu' adlı radikal milliyetçi grup, Devlet Başkanı Petro Poroşenko'ya yönelik protesto gösterisinde bulundu.

 

Kent merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan grup, Poroşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde pankart açtı ve slogan attı. Savunma sanayindeki yolsuzlukların üzerine gidilmesini isteyen göstericiler, yolsuzluklara adı karışan üst düzey bürokratların tutuklanması çağrılarını yineledi. 

 

POLİSLERE ÇELENK FIRLATTILAR

 

Ardından Devlet Başkanlığı binasının önüne gelen radikal milliyetçiler burada da slogan atmayı sürdürdü. Güvenlik güçleri, göstericilerin içinden 15 kişilik bir grubun taleplerini iletmeleri için binanın bahçesine girerek, Devlet Güvenlik ve Savunma Konseyi yetkilisiyle görüşmelerine izin verdi.

 

Milliyetçi sloganlar atan ve marşlar söyleyen grup, gösterinin sonunda polislere çelenk fırlatarak iktidarı sembolik olarak 'gömdüklerini' açıkladı.

 

Protestocular, Ukrayna'da adı savunma sanayinde yolsuzluk iddialarına karışan Devlet Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Oleg Gladkovskiy ve diğer zanlıların tutuklanmasını istiyor. 

 

Ukrayna'da internet üzerinden kısa süre önce yayımlanan bir araştırma dosyasında, Devlet Başkanı Poroşenko da dahil olmak üzere birçok üst düzey ismin savunma alanında Rusya ile bağlantılı  yolsuzluklara karıştığı iddiası ortaya atılmıştı.

 

Kiev'de Ulusal Kolordu adlı grup ile polis arasında iki hafta önce arbede yaşanmıştı.

 

Ukrayna'da halk 31 Mart Pazar günü devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:50 Kaynak: DHA

Petro Poroşenko, Ukrayna, Dünya
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