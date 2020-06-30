Ukrayna'da radikal milliyetçilerle polis arasında arbede: 15 gözaltı - Son Dakika

Ukrayna'da radikal milliyetçilerle polis arasında arbede: 15 gözaltı

Ukrayna'da 'Natskorpus' adlı milliyetçi örgütün üyeleri, iktidar partisi mensubu Sergiy Litvinenko adlı belediye meclis üyesine saldırıda bulundu.

Ukrayna'da 'Natskorpus' adlı milliyetçi örgütün üyeleri, iktidar partisi mensubu Sergiy Litvinenko adlı belediye meclis üyesine saldırıda bulundu. 15 kişinin gözaltına alındığı olayda arbede yaşandı.

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Ukrayna'nın Rivne iline bağlı Berezne şehrinde 'Natskorpus' adlı milliyetçi örgütün üyeleri,  iktidar partisi mensubu Sergiy Litvinenko adlı belediye meclis üyesine saldırıda bulundu. Ukrayna medyasında yer alan haberlerde, saldırganların Litvinenko'ya taş, yumurta ve boya attıkları; bazı kişilerin de etrafa ateş açtıkları belirtildi. Radikal milliyetçiler, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesine 'özel statü' verilmesi gerektiği yönündeki sözlerinden dolayı belediye meclis üyesinden 'açıklama beklediklerini' ifade etti.

BİR POLİS YARALANDI

Göstericilerle polis arasında arbede yaşanırken, eylemcilerin attığı yanıcı maddeyi ayağıyla uzaklaştırmak isteyen bir polis memuru yaralandı. Muhalefet Platformu'nun destekçilerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik grubun da milliyetçilere karşı koyduğu, çıkan olaylarda 15 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da radikal milliyetçilerle polis arasında arbede: 15 gözaltı - Son Dakika Dünya

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