Ukrayna'da rahatsızlanan 6 Çinli hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da rahatsızlanan 6 Çinli hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Ukrayna'nın Harkov şehrinde 6 Çinli öğrenci, rahatsızlanmalarının ardından korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ukrayna'da rahatsızlanan 6 Çinli hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Ukrayna'nın Harkov şehrinde 6 Çinli öğrenci, rahatsızlanmalarının ardından korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Ukrayna'nın Harkov kentinde yaşayan 6 Çinli öğrenci, rahatsızlanmalarının ardından korona virüsü şüphesiyle Harkov Bölgesi Enfeksiyon Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin Başhekimi Pavel Nartov yaptığı açıklamada, "Çinli öğrencileri hastanemizde özel bölmelere yerleştirdik ve karantinaya aldık. Doktorlar tarafından sürekli gözetim altında tutuluyorlar. Öğrencilerden birinin daha önce Çin'in Wuhan kentinde bulunduğunu öğrendik. Gelinen süreç itibariyle şuan ki aşamada korona virüsü belirtileri gözlemlemedik" dedi. Korona virüsü testlerinin hastanelerinde bulunmadığını da belirten Nartov, "Testler sadece Kiev'de yapılabiliyor ve şu an testlerin bize ulaşmasını bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı ile bir görüşme yaptık. Oradan edindiğimiz bilgilere göre Ukrayna'ya virüs testlerinin ilk teslimatının yapıldığını, bu testlerin çok yakın zamanda ülkenin diğer bölgelerindeki sağlık merkezlerine de gönderileceğini öğrendik" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Ukrayna Genel Sağlık Merkezi Başkanı İgor Kuzin bir açıklama yapmış ve Ukrayna vatandaşlarının bu hafta bitmeden Çin'den tahliye edileceklerini duyurmuştu. - KİEV

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:45 Kaynak: İHA
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