Ukrayna'da ramazan dolayısıyla muhtaçlara erzak yardımı - Son Dakika

Ukrayna'da ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapıldı.

Umma Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi, Kiev İslam Kültür Merkezi ve Alman Muslim Helfen derneklerinin düzenlediği organizasyonda 200 gıda kolisi dağıtıldı. Kolilerde yağ, pilav, şeker, un gibi temel gıda maddeleri bulunuyor.

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmailov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın 2. gününde Kiev İslam Kültür Merkezi'nde ihtiyaç sahibi Müslüman ailelere erzak dağıttıklarını belirtti. Bu sene salgın nedeniyle iftar çadırı kuramadıklarını belirten İsmailov, "Bu nedenle erzak dağıtıyoruz ki iftarlarını evlerinde yapabilirler." dedi.

İsmailov, bu sene karantina şartlarının geçen seneye göre daha hafif olduğunu aktararak "Geçen sene camimiz kapalıydı ancak bu sene devletin koyduğu önlemlere uyarak etkinlikler yapabiliyoruz, teravih namazı kılıyoruz." dedi.