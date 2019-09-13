Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da "Rapid Trident-2019" tatbikatı
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Ukrayna'da "Rapid Trident-2019" tatbikatı

1 saat önce

Ukrayna'nın batı bölgesinde Türkiye'nin katılımıyla "Rapid Trident-2019" askeri tatbikatı başladı.

Ukrayna'da

Ukrayna'nın batı bölgesinde Türkiye'nin katılımıyla "Rapid Trident-2019" askeri tatbikatı başladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Lviv kentindeki tatbikatta, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 14 ülkeden yaklaşık 3 bin 600 asker ve 600'ü aşkın savaş teçhizatı yer alıyor.

"Savaş koşullarında saldırıları engellemek için" düzenlenen tatbikat, 28 Eylül'e kadar sürecek.

Türkiye, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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