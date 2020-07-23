Ukrayna'da rehine takası yapıldı, saldırgan Kiev'e hareket etti - Son Dakika

Ukrayna'da gözaltı sırasında bir polis memurunu rehin alan bombalı saldırgana rehine takası karşılığında araç verildi. Saldırgan, yeni rehine ile Kiev'e hareket etti.

Ukrayna'da bir haftada ikinci kez rehine krizi yaşanıyor. Poltava kentinde daha önce uyuşturucu satıcılığından sabıkası bulunan Roman Skrypnik isimli şahıs, araba hırsızlığı nedeniyle gözaltına alınmak istendi. Gözaltı işlemi sırasında polis memurlarından birini rehin alan saldırgan, yanındaki RGD-5 tipi el bombasını çıkardı. Saldırgan polislerden kendisini tutuklamamasını ve kendisinin bölgeden uzaklaşmasına izin verilmesini talep etti.

Saldırgan rehine takasını kabul etti

Bölgenin Soruşturma Komitesi Başkanı polis Vitaliy Shiyan ile pazarlıklara başlayan saldırgan, rehine takasını kabul etti. Rehin tuttuğu polis memurunu salıveren saldırgan, pazarlık ettiği soruşturma komitesi başkanını rehin aldı. Rehin takasının gerçekleşmesinin ardından saldırgan rehineyle birlikte araca binerek Kiev'e hareket etti. Polis ekipleri de saldırganın aracına eşlik ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırganla telefon üzerinden iletişime devam edildiğini ve krizin devam ettiğini açıkladı.

Ukrayna'da 2 gün önce başka bir bombalı saldırgan yolcu otobüsünde bulunan 13 yolcuyu rehin almış ve 12 saat sonra ikna edilerek rehineler kurtarılmıştı. - KİEV