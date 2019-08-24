Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da renkli Bağımsızlık Günü kutlamaları
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Ukrayna'da renkli Bağımsızlık Günü kutlamaları

50 dakika önce

Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

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Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Kutlamalara Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy eşi Olena ile birlikte katıldı. İkili bir çan çalan Ukraynalı askerin yanına ilerledi. Daha sonra Vladimir Zelenskiy ve First Lady Olena Zelenskiy iki çocuğun ellerinden birer buket çiçek aldı.

Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:21 
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