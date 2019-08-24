Ukrayna'da renkli Bağımsızlık Günü kutlamaları
50 dakika önce
Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Kutlamalara Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy eşi Olena ile birlikte katıldı. İkili bir çan çalan Ukraynalı askerin yanına ilerledi. Daha sonra Vladimir Zelenskiy ve First Lady Olena Zelenskiy iki çocuğun ellerinden birer buket çiçek aldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:21
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