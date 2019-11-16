Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da resmi belgelerde başörtülü fotoğrafa izin
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Ukrayna'da resmi belgelerde başörtülü fotoğrafa izin

6 saat önce

Ukrayna'da Müslüman kadınların, istedikleri takdirde artık resmi belgelerinde başörtülü fotoğraflarını kullanabilecekleri açıklandı.

Ukrayna'da resmi belgelerde başörtülü fotoğrafa izin, System.String[]

Ukrayna'da Müslüman kadınların, istedikleri takdirde artık resmi belgelerinde başörtülü fotoğraflarını kullanabilecekleri açıklandı.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Tatyana Kovalçuk, Ukrayna Müftüsü Said İsmagilov ile yaptığı görüşmede, ülkede 20 Kasım 2019 tarihinden itibaren resmi belgelerde dini ya da tıbbi nedenlerden dolayı başörtüsü ile çekilen fotoğrafların kullanılmasına izin verileceğini bildirdi.

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ukrayna'da Müslüman kadınlar artık kimlik belgeleri, pasaportları ya da oturum izni belgeleri için, dinin gereklerini ihlal etmeden fotoğraf çektirebilecekler" denildi.

Ukrayna'da Müslüman kadınların başörtülü fotoğraf çektirmeleri konusunun uzun yıllar boyunca 'devlet organları tarafından manipüle edildiği' ileri sürülen açıklamada, "Bazı şehirlerde ve bölgelerde kadınlar bu konuda sorun yaşamazken, bazen bu istekleri reddedilerek, dış görünüşe dair dini kurallarını yerine getirmeleri olanaksız kılınıyordu. Bir süredir ise resmi belgelerde başörtülü fotoğraf kullanma yasağı yaygın hale gelmişti" ifadelerinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, "Bu önemli sorunun çözümünde yardımcı olan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Tatyana Kovalçuk'a, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov'a, Kırım Dini İdaresi Müftüsü Andrey Rustamov'a ve Katolik kiliselerinin manevi liderlerine minnettarız" denildi.


Ukrayna, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:50 Kaynak: DHA
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