Ukrayna'da Rus indirme birliklerini taşıyan uçağın vurulduğu bildirildi - Son Dakika

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağı vurduğu bildirildi.
Kiev yakınlarında bulunan Vasilkiv, başkentin merkezine 35 kilometre mesafede bulunuyor.
Kaynak: AA
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