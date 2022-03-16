Ukrayna'da Rus ordusunca kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı Fedorov serbest bırakıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da Rus ordusunca kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı Fedorov serbest bırakıldı

16.03.2022 21:24
Ukrayna'da Rus ordusunca kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı Fedorov serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, daha önce Rus ordusu tarafından kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest bırakıldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, daha önce Rus ordusu tarafından kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest bırakıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Fedorov ile konuştuğunu kaydederek, Fedorov'un güvenli bir yerde olduğunu ve yakında görevine geri döneceğini ifade etti.

Zelenskiy, Rus ordusunca 11 Mart'ta kaçırılan Fedorov'un serbest bırakılması için bazı ülkelerin devlet başkanlarından yardım talebinde bulunmuştu.

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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