Ukrayna'da, Rus ordusunun kullandığı Z ve V sembollerinin kullanımı yasaklandı - Son Dakika
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Ukrayna'da, Rus ordusunun kullandığı Z ve V sembollerinin kullanımı yasaklandı

01.04.2022 22:02
Ukrayna'da, Rus ordusunun kullandığı Z ve V sembollerinin kullanımı yasaklandı

Ukrayna Parlamentosu, Rus ordusunun kullandığı Z ve V sembollerinin kullanımını yasaklayan kanunu kabul etti.

Ukrayna Parlamentosu, Rus ordusunun kullandığı Z ve V sembollerinin kullanımını yasaklayan kanunu kabul etti.

Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 1 Nisan'da Ukrayna Parlamentosu milletvekillerinin kabul ettiği kanun kapsamında Rusya "terörist ülke" olarak tanındı.

Kabul edilen yasayla Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun simgesi haline gelen Z ve V sembollerinin kullanımı da yasaklandı.

Söz konusu kanunu hazırlayan Ukrayna milletvekillerinden Nikita Poturayev, ülkesine karşı saldırganlık eyleminin propagandasının tamamen yasaklandığını savundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Rus tank ve zırhlı araçlarının üzerindeki Z ve V harfleri dikkati çekmişti.

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Münir Karaloğlu, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da, Rus ordusunun kullandığı Z ve V sembollerinin kullanımı yasaklandı - Son Dakika


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