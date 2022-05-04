Ukrayna'da Rus saldırılarında ölen sivillerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da Rus saldırılarında ölen sivillerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor

04.05.2022 18:51
Ukrayna'da Rus saldırılarında ölen sivillerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin cesetlerini arama çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin cesetlerini arama çalışmaları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ederken çatışmaların sona erdiği Kiev bölgesinde cesetlere ulaşma çalışmaları sürüyor.

Başkent Kiev'e 45 kilometre mesafedeki Vışegrad köyünde orta yaşlarındaki bir sivilin cesedine rastlandı.

Köy sakinlerinin de katılımıyla gerekli incelemeler yapıldı.

Torbaya konulan ceset, kayıt için hastaneye götürüldü.

"Saldırılarda ölen sivillerin cesetlerine her gün rastlıyoruz"

Buça Bölge Polis Merkezi basın sorumlusu Alina Podreyko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki kent ve köylerde Rus saldırılarında ölen sivillerin cesetlerine her gün rastladıklarını söyledi.

Ölenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirten Podreyko, "Nova Buda köyünde dün 69 yaşındaki bir kadının cesedini bulduk. Şibino köyünde de 2 cesede rastlandı. Bunların arasında şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle 10 yaşındaki bir kız çocuğu ve bir erkeğin cesedine rastlandı." dedi.

Birçok sivilin kayıp olduğunu aktaran Podreyko, kayıpların bulunması için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Rus askerler otomobildeyken SİHA'ya yakalandı: Füze arabayı havaya uçurdu Rus askerler otomobildeyken SİHA'ya yakalandı: Füze arabayı havaya uçurdu İngiltere'den 63 Rus kişi ve kuruma yaptırım İngiltere'den 63 Rus kişi ve kuruma yaptırım

Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Rus saldırılarında ölen sivillerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
18:41 Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali
18:36 Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Avukatı yanıtladı
18:10 Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi
18:03 Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti
17:58 Korku dolu anlar! Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü
17:56 Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu: Çalışır haldeki kamyonetteydiler
17:40 Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir
17:28 Kremlin sözcüsü "Putin resmi olarak savaş ilan edecek" iddiasına yanıt verdi: Saçmalık!
17:22 Hindistan'da kutsal olarak görülen ineği kesen şahıslar linç edilerek öldürüldü
17:18 Galatasaray'da Torrent'e yol göründü iddiası: Takım Hakan Balta'ya emanet edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 18:58:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da Rus saldırılarında ölen sivillerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement