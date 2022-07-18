Ukrayna'da Rus saldırısında evsiz kalan Nadya, eşiyle komşu apartmanın bodrumuna sığındı - Son Dakika
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Ukrayna'da Rus saldırısında evsiz kalan Nadya, eşiyle komşu apartmanın bodrumuna sığındı

18.07.2022 11:07

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehrine geçen hafta Rus güçlerince düzenlenen füze saldırıları sonucu evi kullanılamaz hale gelen 52 yaşındaki Nadya, komşusunun kendilerine ayarladığı bodrum katında yaralı eşine kısıtlı imkanlarla bakıyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehrine geçen hafta Rus güçlerince düzenlenen füze saldırıları sonucu evi kullanılamaz hale gelen 52 yaşındaki Nadya, komşusunun kendilerine ayarladığı bodrum katında yaralı eşine kısıtlı imkanlarla bakıyor.

Şehrin güneyindeki "Pivdeniy" yerleşimine Rus güçlerince 9 Temmuz gecesi düzenlenen saldırıda hasara uğrayan konutlarda ikamet edenlerden bazıları güvenli yerlere taşınırken, gidecek yeri olmayanlar apartmanların bodrum katlarına sığınıyor.

Onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan söz konusu saldırıda enkaza dönen bölgedeki konutlarda yaşayan bazı aileler, artık yıkılmak üzere olan evlerinden kurtardıkları eşyalarını toplayıp konutların depolarına taşıdı.

Evi yaşanmaz hale geldiği için eşiyle bodrum katında kalıyor

Rusya'nın düzenlediği füze saldırıları sonucu ciddi zarar gören evinden ayrılarak eşiyle karşı apartmanın bodrum katına sığınan, güvenlik nedeniyle soyadını belirtmeyen Nadya, saldırı gecesi yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Saldırının yaşandığı gün 21.00 sularında ilk füzenin yaşadıkları konutun yakınındaki diğer apartmana isabet ettiğini belirten Nadya, "10 dakika sonra ikinci füze bizim yaşadığımız konutunun çatısına isabet etti." dedi.

Apartmanın birinci katında yaşadıkları için hayatta kalabildiklerini söyleyen Nadya, "İlk saldırının ardından eşimle, evin tuvaletine sığındık. İkinci saldırı olduğunda ise duvardaki saat ve diğer eşyalar yerlere düştü. Eşimle kanlar içinde kalmıştık. Etrafa fırlayan eşyalardan dolayı eşim başından yaralandı. Biz sığınağa inmeye çalıştık ama yetişemedik." ifadelerini kullandı.

İkinci füzenin yaşadıkları konuta isabet etmesinin ardından evden çıkmayı başardıklarını ve daha güvenli yere koşmaya başladıklarını anlatan Nadya, şunları kaydetti:

"Bu sefer 3. füze yine o ilk vurulan apartmana isabet etti ve biz patlama nedeniyle yüz üstü yere düştük. Saldırı nedeniyle çevredeki konutlardan fırlayan tuğlalar da üzerimize geldi. Böylece 3. füze saldırısına da dışarıda yakalandık. Eşimin başından kanlar akıyordu. Eşim ayrıca ayaklarından ve göğüsten de darbe aldı. İlk yardımı ben yaptım."

Yaralı eşinin askerler tarafından hastaneye götürüldüğünü söyleyen Nadya, "Eşimin yanında ne telefonu ne de parası vardı. Sonra yanındaki askerlerden birine telefon ettirerek bana nerede olduğunu bildirdi." diye konuştu.

Eşinin kısa süre önce hastaneden taburcu edildiğini ve artık ona kendi imkanlarıyla baktığını aktaran Nadya, "Çok büyük baş ağrıları var. Sürekli başı dönüyor. İlaç alarak genelde uyuyor." dedi.

"Gidecek hiçbir yerimiz yok"

Patlama nedeniyle evlerinin pencere ve kapılarının yıkıldığını, apartmanın genelinin ise yaşanmaz hale geldiğini dile getiren Nadya, ertesi gün yine eve girdiğini ama olay yerinde çalışan belediye yetkililerinin, ciddi zarar gören binada artık insanların yaşamasına izin vermediğini aktardı.

Saldırı sonucu konutun taşıyıcı sisteminin ağır hasara uğradığını belirten Nadya, "Apartman o kadar kötü durumda ki her gece bölgeye yönelik saldırılar yapıldığında hasar daha da artıyor. Her patlama sesi sonucu bir şey düşüyor." diye konuştu.

Yaşadıkları evin karşısındaki, saldırı sonucu en az hasar alan apartmanda bir komşusunun kendilerine bodrum katını ayarladığını ve eşiyle artık burada kaldıklarını kaydeden Nadya, evde sağlam kalan eşyalarını da buraya taşıdıklarını söyledi.

Eşiyle bu semtte 1982'den bu yana yaşadıklarını, evlerinde en son tadilat ve tamirat çalışmalarını bu yıl, savaş başlamadan önce yaptıklarını ancak şimdilik kalacak yerleri olmadığını dile getiren Nadya, "Gidecek hiçbir yerimiz kalmadı. Her yerde saldırı var." ifadesini kullandı.

Nadya, gönüllülerin kendilerine sağladıkları yardımlarla burada kalmaya devam edeceklerini belirterek, "Gerekirse kışın da burada kalacağız. Başka bir seçeneğimiz yok." dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Donetsk, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Rus saldırısında evsiz kalan Nadya, eşiyle komşu apartmanın bodrumuna sığındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'da Rus saldırısında evsiz kalan Nadya, eşiyle komşu apartmanın bodrumuna sığındı - Son Dakika
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