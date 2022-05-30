Ukrayna'da Rus saldırısında ölen gazetecinin kimliği belli oldu - Son Dakika
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Ukrayna'da Rus saldırısında ölen gazetecinin kimliği belli oldu

30.05.2022 18:31
Ukrayna'da Rus saldırısında ölen gazetecinin kimliği belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde sivillerin tahliye edileceği aracı hedef alması sonucu hayatını kaybeden Fransız gazetecinin 32 yaşındaki Frédéric Leclerc-Imhoff olduğunu açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde sivillerin tahliye edileceği aracı hedef alması sonucu hayatını kaybeden Fransız gazetecinin 32 yaşındaki Frédéric Leclerc-Imhoff olduğunu açıkladı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde sivillerin tahliye edileceği aracı hedef alması sonucu bir Fransız gazeteci hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgedeki tahliyeleri haber yapan Fransız gazetecinin kimliğini açıkladı. Macron, hayatını kaybeden gazetecinin 32 yaşındaki Frédéric Leclerc-Imhoff olduğunu aktararak, "savaşın gerçekliğini göstermek için" Ukrayna'da bulunduğunu vurguladı. Macron, Leclerc-Imhoff'un Rus bombalarından kaçan sivillerin yanında olduğunu da sözlerine ekledi. - BRÜKSEL

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Kaynak: İHA

Luhansk, Ukrayna, Fransa, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da Rus saldırısında ölen gazetecinin kimliği belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da Rus saldırısında ölen gazetecinin kimliği belli oldu - Son Dakika
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