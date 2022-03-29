Ukrayna'da Rus saldırısında yıkılan lojistik merkez ekolojik felakete yol açabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da Rus saldırısında yıkılan lojistik merkez ekolojik felakete yol açabilir

29.03.2022 13:38
Ukrayna'da Rus saldırısında yıkılan lojistik merkez ekolojik felakete yol açabilir

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın Brovari şehrinde, 13 Mart'ta Rus hava saldırısında yıkılan 50 bin ton gıdanın depolandığı lojistik merkez uluslararası basın tarafından görüntülendi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın Brovari şehrinde, 13 Mart'ta Rus hava saldırısında yıkılan 50 bin ton gıdanın depolandığı lojistik merkez uluslararası basın tarafından görüntülendi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Brovari'de düzenlenen gazeteciler turu kapsamında uluslararası basın, 13 Mart'ta Rusya'nın düzenlediği hava saldırısı sonucu yıkılan soğutma deposunda çekimler yaptı.

Brovari Belediyesi Başkanı İgor Saposhka, burada AA muhabirine değerlendirmelerde bulunarak ağırlıklı olarak balık ve tavuk eti ile meyvelerin depolandığı lojistik merkeze 13 Mart'ta hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Saposhka, "Hava saldırı sonucu depodaki 50 bin ton gıda yok oldu." dedi.

Bugüne kadar dumanların yükseldiği ve yangının sürdüğü olay yerinde, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının devam ettiğini aktaran Saposhka, bölgede bir ekolojik felaketin yaşanmaması için 50 bin ton gıdanın kalıntılarını temizleyerek ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Lojistik merkezin yetkilileri de yaptıkları açıklamada, bozulan gıdalardan gelen kokunun havaya karıştığını, patlama sonucu gıda parçalarının çürüdüğünü ve havanın ısınmasıyla bunların daha sonra yağmur yoluyla tüm bölgede ekolojik felakete yol açabileceğini belirterek temizlik çalışmalarının kısa bir sürede tamamlanması için çalıştıklarını ifade etti.

Basın mensupları, gezi kapsamında Brovari'de bulunan insanı yardım merkezleri ile Rusya'nın hava saldırıları sonucu yıkılan yapıları ziyaret ediyor.

YORUMLAR
500
EBSO mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı EBSO mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı Rus saldırılarında evi yıkılan genç kadın, sahipsiz hayvanlara umut oldu Rus saldırılarında evi yıkılan genç kadın, sahipsiz hayvanlara umut oldu

Hava Saldırısı, Ukrayna, Rusya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Rus saldırısında yıkılan lojistik merkez ekolojik felakete yol açabilir - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Müzakere sürerken, Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Ukrayna ordusunu yok ettik!
14:35 Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor! Aziz Yıldırım iddiaları havada uçuşuyor!
14:20 Kayseri'de tüyler ürperten iddia: 2 kuyuya 14 kişi atıldı, sesler geliyor!
14:19 İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Ukrayna: Güvenlik garantileri konusunda anlaşamadık
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp, ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
14:01 Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:44:49. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da Rus saldırısında yıkılan lojistik merkez ekolojik felakete yol açabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement