Ukrayna'da Rusça diline yönelik hazırlanan kanun teklifi protesto edildi - Son Dakika

Ukrayna'da Rusça diline yönelik hazırlanan kanun teklifi protesto edildi
Ukrayna'da Rusçanın okullarda 2023'e kadar öğretilmesini öngören bir yasa tasarısının hazırlanması ile Ukraynalılar başkent Kiev'deki Meclis binası önünde protesto gerçekleştirdi.
Ukrayna'da Rusçanın okullarda 2023'e kadar öğretilmesini öngören bir yasa tasarısının hazırlanması ile Ukraynalılar başkent Kiev'deki Meclis binası önünde protesto gerçekleştirdi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Verhovnaya Rada (Ukrayna Meclisi), 2 gündür süren gösterilerin odağı haline geldi. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Halkın Hizmetkarı partisinden milletvekili Maksim Bujanskiy, Ukrayna'daki okullarda Rusça eğitim dilinin 2023'e kadar uygulanmasının önünü açan 2362 numaralı yasa tasarısını hazırlayıp gündeme getirmesi protestoların fitilini ateşledi. Rusçanın ülkedeki okullarda öğretilmesini ve konuşulmasını istemeyen bir grup, kararı protesto etmek için Meclis etrafında toplandı. Göstericilerin açtığı bir pankartta "Ateşi körükleme, dilime dokunma" ifadeleri yer aldı. Protestolarda zaman zaman polisle göstericiler arasında arbede de yaşanıyor.
(Bekir Keskin/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:47 Kaynak: İHA
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