Ukrayna'da "Rusça eğitim"protestosunda arbede - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, azınlık dillerinde eğitimle ilgili yasa tasarısını protesto eden bir grup ile polis arasında arbede yaşandı. Ellerinde sopa olan bazı göstericiler parlamento binasına girmeye çalıştı.

Ukrayna Parlamentosu'nun önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup, azınlık dilleriyle eğitim veren ilköğretim kurumlarında zorunlu Ukraynaca eğitime geçilmesi uygulamasının ertelenmesi teklifini protesto ediyor. Milliyetçi parti ve örgütlerin mensuplarından oluşan göstericiler sis bombası atarken, ellerinde sopa olan yaklaşık 50 kişilik bir grup parlamento binasına girmeye ve ateş yakmaya çalışınca güvenlik güçleri müdahale etti. Bunun üzerine polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Olayda yaralanan kimse olmadığı bildirildi.

"RUSÇA EĞİTİMİN ÖNÜNÜ AÇMA GİRİŞİMİ" İDDİAS

İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili Maksim Bujanskiy tarafından sunulan yasa tasarısında, azınlık dillerinde eğitim veren okullarda zorunlu Ukraynaca eğitimin daha önce kararlaştırıldığı gibi 1 Eylül 2020'de değil, 1 Eylül 2023 tarihinde başlaması teklif ediliyor. Tasarıda ayrıca 2023 yılından itibaren bazı okullarda derslerin yüzde 60'ının Rusça okutulabilmesi öneriliyor. Eylemciler ise tasarının 'Ukrayna'da Rusça eğitimi tamamen serbest bırakma girişimi' olduğunu iddia ediyor. Resmi dilin Ukraynaca olduğu Ukrayna'da, halkın büyük bölümü Rusça konuşuyor.