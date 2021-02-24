Ukrayna'da Rusya Büyükelçiliği önündeki reklam panolarına "Kırım Ukrayna'dır" afişleri asıldı - Son Dakika

KİEV (İHA) – Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Rusya Büyükelçiliği'nin çevresinde yer alan reklam panolarına "Kırım Ukrayna'dır" yazılı afişler asıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, ilginç bir eyleme sahne oldu. Kiev'de bulunan Rusya Büyükelçiliği'nin çevresinde yer alan reklam panolarına "Kırım Ukrayna'dır" yazılı afişler asıldı. Yerel basında çıkan iddialara göre ise eylemin sahibi Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) olduğu iddia edildi. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı camları metal korumalıklarla kapalı olan Rusya Büyükelçiliği ve afişlerin aynı karede yer aldığı fotoğraflar basına servis edildi. - KİEV