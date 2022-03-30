Ukrayna'da Rusya'nın para birimi rublenin tedavüle sokulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Ukrayna'da Rus ordusunun geçici kontrolü altındaki bölgelerde Rusya'nın para birimi olan rublenin tedavüle sokulmasıyla ilgili soruşturma açıldı.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Zaporijya ile Herson bölgelerinde, Rusya'nın para birimi rublenin tedavülde olduğu tespit edildiği belirtildi.

Rusya Federasyonu Merkez Bankası yetkililerinin Ukrayna'nın kontrolü altında olmayan bölgelerinde zorunlu nakit kısıtlaması getirerek rubleyi tedavüle soktuğu ifade edildi.

Açıklamada, Rusya Federasyonu'nun, Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen bölgelerindeki insani kriz için ek önceliklerin belirlediğine işaret edildi.

Ukrayna'da tek ve resmi para birimi grivnanın engellenmesi ve anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya yönelik soruşturma başlatıldığı kaydedildi.