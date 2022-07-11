ÇASOV YAR - Rusya'nın vurduğu Çasov Yar şehrinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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ÇASOV YAR - Rusya'nın vurduğu Çasov Yar şehrinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

11.07.2022 18:17

Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Çasov Yar şehrinin güneyindeki "Pivdeniy" yerleşimine Rus güçlerince 2 gün önce vurulan konutların enkaz alanında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Çasov Yar şehrinin güneyindeki "Pivdeniy" yerleşimine Rus güçlerince 2 gün önce vurulan konutların enkaz alanında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

9 Temmuz Cumartesi günü gece saatlerinde düzenlenen ve son bilgilere göre 24 kişinin hayatını kaybettiği enkaza dönen bölgedeki çalışmalar aktif şekilde sürüyor.

4 füzeyle vurulan yerleşimdeki enkaz alanında arama-kurtarma çalışmaları yapan ekiplerin yoğunluğu dikkati çekiyor.

Savaşın sürdüğü Donetsk cephe hattına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çasov Yar şehrinde, üçüncü gününde devam eden çalışmalarda enkazın altından cesetler çıkarılıyor.

9 yaşındaki yeğenin kurtarılmasını bekliyor

Olay yerinde devam eden çalışmaları yakından takip eden ve soyadını belirtmek istemeyen Çasov Yar şehri sakini Valeriy, saldırı düzenlenen apartmanda yaşayan kız kardeşinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kardeşinin cesedinin bu sabah enkazın altına bulunduğunu aktaran Valeriy, "Kız kardeşim burada kendi oğluyla yaşıyordu. Dün burada tüm gün bekledim sonra akşam eve gittim. Bu sabah aradılar ve kardeşimin öldüğünü bildirdiler." dedi.

Çocuğun yaşayıp yaşamadığını bilmediklerini, arama çalışmaların sürdüğünü ve burada beklediklerini belirten Valeriy, "Çocuğun yaşaması ancak bir mucize olabilir. Çocuk 9 yaşında, annesinin cesedine ulaştılar ama çocuk henüz bulunamadı. Birinci katta yaşıyorlardı." ifadesini kullandı.

Valeriy, enkaz bölgesinde çalışanların bazı sesler duyduğunu ama bunun tam olarak ne sesi olduğunu henüz kimsenin bilmediğini söyledi.

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ÇASOV YAR - Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu ÇASOV YAR - Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu ÇASOV YAR - Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu (2) ÇASOV YAR - Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇASOV YAR - Rusya'nın vurduğu Çasov Yar şehrinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇASOV YAR - Rusya'nın vurduğu Çasov Yar şehrinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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