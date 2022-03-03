Ukrayna'da Rusya'ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirildi - Son Dakika
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Ukrayna'da Rusya'ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirildi

03.03.2022 23:07

- Ukrayna'da Rusya'ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirildi Ukrayna'nın Mıkolayiv kentinde Rusya'ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirildi.

- Ukrayna'da Rusya'ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirildi

KİEV - Ukrayna'nın Mıkolayiv kentinde Rusya'ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Mıkolayiv kentinde Rusya'ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirildi. Tunguska tipi hava savunma sistemleri, Ukraynalılar tarafından ateşe verilirken, yanan araçların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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