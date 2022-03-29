Ukrayna'da Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ukrayna'da Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı

29.03.2022 04:08

- Ukrayna'da Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı Ukrayna Savunma Birimleri, ülkedeki Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne baskın düzenleyerek, Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına aldı.

- Ukrayna'da Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı

KİEV - Ukrayna Savunma Birimleri, ülkedeki Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne baskın düzenleyerek, Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına aldı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna halkı arasında da gerilim had safhaya çıktı. Ukrayna'da, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bugün Ukrayna Savunma Birimleri tarafından baskın düzenlendi. Rusya yanlısı kiliseyi basan Ukrayna Savunma Birimleri tarafından, kilisede bulunan papaz ve rahip yaka paça gözaltına alındı. Birçok kişinin gözünün önünde yaşanan olayda papaz ve rahip Ukrayna askerleri tarafından alıkonulurken, bu şahısların nereye götürüldükleri ve yaşayıp yaşamadıkları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kilise çevresi, papaz ve rahibin Çerkesı'ya bağlı Smila kentine götürüldüğünü duyururken, gözaltındaki Hristiyan din adamlarının akıbetinin henüz bilinmediğini aktardı.

Ukrayna'da Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı
Ukrayna'da Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı
Ukrayna'da Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı - Son Dakika
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