Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da sahte pasaportla Avrupa'ya gitmeye çalışan 3 Türk yakalandı
Son Dakika Dünya Ukrayna'da sahte pasaportla Avrupa'ya gitmeye çalışan 3 Türk yakalandı - Son Dakika Dünya

Ukrayna'da sahte pasaportla Avrupa'ya gitmeye çalışan 3 Türk yakalandı

6 saat önce

Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yasa dışı yollarla girme girişiminde bulunan 3 Türk vatandaşı daha yakalandı.

Ukrayna'da sahte pasaportla Avrupa'ya gitmeye çalışan 3 Türk yakalandı, System.String[]

Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yasa dışı yollarla girme girişiminde bulunan 3 Türk vatandaşı daha yakalandı.

Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi'nden (SBU) yapılan açıklamaya göre, Kiev Borispol Havaalanı'nda İstanbul'a gitmek üzere pasaport kontrolünden geçen Türk vatandaşları, daha sonra şüpheli hareketleri nedeniyle görevlilerin dikkatini çekti.

Ukraynalı yetkililer tarafından 3 Türk vatandaşının üzerlerinde yapılan aramalarda, Türk pasaportlarının ve İstanbul uçuşu biletlerinin yanı sıra, sahte İtalya ve İspanya pasaportları ile Belçika, İsveç ve İngiltere seferleri için alınan uçak biletleri bulunduğu belirtildi.

İsimleri açıklanmayan Türk vatandaşlarının, sahte pasaportları bin, 5 bin ve 7 bin euro karşılığında edindiklerinin tespit edildiği kaydedildi. İdari cezaya çarptırılan Türk vatandaşlarının, 3 yıl süreliğine Ukrayna'ya girişleri yasaklandı.


Avrupa Birliği, Ukrayna, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:50 Kaynak: DHA
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