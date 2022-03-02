Son dakika gündem: Ukrayna'da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Ukrayna'da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı

02.03.2022 10:46
Son dakika gündem: Ukrayna'da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı

Gelen son dakika haberine göre - Ukrayna'da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de daha önce saldırıya uğrayan askeri üs ve çevresinde çekim yapan Tük gazetecilere silahla ateş açıldı.

- Ukrayna'da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de daha önce saldırıya uğrayan askeri üs ve çevresinde çekim yapan Tük gazetecilere silahla ateş açıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, gazeteciler de bölgede yaşananları ve saldırı sonrasını görüntülemeye devam ediyor. Başkent Kiev'de daha önce saldırıya uğrayan bir askeri üssün çevresinde çekim yapan TGRT Dış Haberler Müdürü Tuna Öztunç ve ekibine ateş edildi. Öztunç tarafından çekilen görüntülerde silah sesleri duyuluyor.

Son dakika gündem: Ukrayna'da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı
Son dakika gündem: Ukrayna'da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı
Son dakika gündem: Ukrayna'da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı

YORUMLAR
500
64 km'lik Rus konvoyu başkent Kiev'e ilerliyor! Şehir ise barikatlarla mücadeleye hazırlanıyor 64 km'lik Rus konvoyu başkent Kiev'e ilerliyor! Şehir ise barikatlarla mücadeleye hazırlanıyor

Ukrayna, Saldırı, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ukrayna'da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Ukrayna lideri Zelenski, 6 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti: Ukraynalılar yenilmezliğin sembolü oldu
10:53 Ford, Apple, Nike, HSBC, Boeing'in de aralarında olduğu dev şirketler bir bir açıkladı: Rusya'yla faaliyetleri sonlandırdık
10:45 Hatalı basılmış paraları 25-30 bine satıyor!
10:24 Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okuması yasaklandı! Canlı yayında isyan edip ağladı
10:21 Karnabahar yemek bile zengin işi oldu: Şubat ayında fiyatı yüzde 107 arttı
10:21 Putin'e tepkiler dinmiyor! Moda camiasından Rus model Irina Shayk tepkisini ortaya koydu.
10:19 Ukraynalı asker, havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağırıyor!
10:15 Halk elektrik zammından kimi sorumlu tutuyor: Yüzde 69'a göre sorumlu belli!
10:13 Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalin 7. gününde feci görüntü! Kiev'de yola düşen roket korku dolu anlar yaşattı
09:58 Ünlüler camiasının varlığı saymakla bitmiyor! Herkes emlak zengini çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 11:07:05. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Ukrayna'da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement