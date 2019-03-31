Ukrayna'da Sandıklar Kapandı
2 saat önce
Ukrayna Başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.
Ukrayna
Başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Resmi sonuçlar için oy sayımının bitmesi bekleniyor.
Ukrayna'da 39 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri sona erdi. Mevcut devlet başkanı Petro Proşenko, önceki başbakan Yuliya Timoşenko
ve komedyen Volodymyr Zelensky'nin en güçlü adaylar olarak gösterildiği seçimlerin resmi sonuçlar için oy sayımının bitmesi bekleniyor.
İlk sonuçlara göre Zelensky önde
Ukrayna basını tarafından paylaşılan kesin olmayan ilk sonuçlara göre ise komedyen Zelensky seçim yarışını 29.25 oy oranı ile önde götürüyor. Zelensky ise sırası ile 19,19 oy oranı ile Proşenko ve 13.75 oy oranı ile Timoşenko takip ediyor. - KİEV
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:36 Kaynak: İHA
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