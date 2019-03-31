Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Sandıklar Kapandı

Ukrayna'da Sandıklar Kapandı

2 saat önce

Ukrayna Başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

Ukrayna'da Sandıklar Kapandı, System.String[]
Ukrayna Başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Resmi sonuçlar için oy sayımının bitmesi bekleniyor.

Ukrayna'da 39 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri sona erdi. Mevcut devlet başkanı Petro Proşenko, önceki başbakan Yuliya Timoşenko ve komedyen Volodymyr Zelensky'nin en güçlü adaylar olarak gösterildiği seçimlerin resmi sonuçlar için oy sayımının bitmesi bekleniyor.

İlk sonuçlara göre Zelensky önde

Ukrayna basını tarafından paylaşılan kesin olmayan ilk sonuçlara göre ise komedyen Zelensky seçim yarışını 29.25 oy oranı ile önde götürüyor. Zelensky ise sırası ile 19,19 oy oranı ile Proşenko ve 13.75 oy oranı ile Timoşenko takip ediyor. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:36 Kaynak: İHA

Ukrayna, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır Oyuncu Hande Erçel, Menajerlik Şirketiyle Davalık Oldu Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 23:02:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Sandıklar Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]