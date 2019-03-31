Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Sandıklar Kapandı

Ukrayna'da Sandıklar Kapandı

1 saat önce

Ukrayna'da Devlet Başkanlığı seçimleri sandık çıkış anketlerine göre en çok oyu komedyen Vladimir Zelenskiy alırken, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ikinci sırada kaldı.

Ukrayna'da Sandıklar Kapandı, System.String[]
Ukrayna'da Devlet Başkanlığı seçimleri sandık çıkış anketlerine göre en çok oyu komedyen Vladimir Zelenskiy alırken, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ikinci sırada kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı seçiminde ülke genelinde oy kullanma işlemi sona erdi. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan ve 39 adayın katıldığı seçimde sandıklar yerel saat ile 20.00'de kapandı.

Ulusal sandık çıkış anketine göre, devlet başkanlığı için yapılan oylamada oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,4 oy alarak liderliğe otururken, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise aldığı yüzde 17,8 oy oranı ile ikinci oldu.

Seçimin favori isimlerinden eski başbakan Yuliya Timoşenko ise 14,2 oyda kaldı.

Ülkedeki seçimlerde adaylardan herhangi birisi yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday 21 Nisan'da ikinci turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA

Petro Poroşenko, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatma Girik Hasta Yatağından Kalkıp Sandık Başına Gitti Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:00:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Sandıklar Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]